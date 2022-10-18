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布林肯示警：中國認為應大幅加快統一台灣時間表

2022/10/18 16:39（10/18 17:26 更新）
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美國國務卿布林肯（右）17日表示，北京希望大幅加快奪取台灣的時間表；並指責中國國家主席習近平改變對待台灣的方式，從而「製造了劇烈的緊張局勢」。（圖取自facebook.com/statedept）
美國國務卿布林肯（右）17日表示，北京希望大幅加快奪取台灣的時間表；並指責中國國家主席習近平改變對待台灣的方式，從而「製造了劇烈的緊張局勢」。（圖取自facebook.com/statedept）
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，北京希望大幅加快奪取台灣的時間表，他並警告，中國國家主席習近平正帶領中國走向更激進的方向。

法新社報導，布林肯昨天與前國務卿萊斯（Condoleezza Rice）共同出席史丹佛大學（Stanford University）一場論壇。他指責習近平改變對待台灣的方式，從而「製造了劇烈的緊張局勢」。

布林肯說，中國已做出了一個「根本決定，即不能再接受現狀，北京決心在更快的時間內實現統一」，但他並未說明其確切的估計或日期。

此前，美國軍方高層人士曾警告，中國已將其軍力擴大到可能很快便有能力入侵台灣的地步。

中國長期以來的立場是尋求和平統一，但保留必要時對台動武的選項。而在習近平領導下，針對台灣的言論和行動變得更加強硬。（譯者：楊明暐/核稿：陳正健）1111018

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