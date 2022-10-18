美駐韓大使反對在韓部署核武 堅守非核化目標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）北韓核威脅升溫，南韓內部不斷出現要求與美國共享核武的聲浪，美國駐南韓大使高德柏格（Philip Goldberg）今天就此表達反對意見，強調美國堅守「禁止核子擴散條約」立場。

北韓近期頻頻武力示威，外界預期平壤當局下令進行第7次核試驗可能性大，認為應在南韓部署戰略核武的聲浪愈發高漲，朝鮮日報日前也報導，南韓政府已向美方要求在南韓部署美國核飛彈等「核保護傘」，但官方並未證實。

韓聯社報導，高德柏格今天受邀出席媒體討論會時就此問題表示，美國承諾對北韓的擴張遏制力代表會動員包括美國擁有的戰略核武等所有部門，強調美國的意志不容懷疑。

他也提到南韓同樣支持「禁止核子擴散條約」（NPT），對在南韓部署戰略核武的意見表達反對立場，認為應將焦點放在如何終結北韓的威脅，「我們相當堅持阻止核武擴散或開發的NPT立場」。

對於南韓政府是否曾向美方要求在朝鮮半島周邊海域定期部署核動力航空母艦等美國戰略資產，高德柏格表示並未聽說；至於近期進行的韓美、美日韓聯合軍演，他認為「不是應該增加多少種戰略訓練的問題，而是要藉此展現不斷且可持續性的努力」。

北韓先前聲稱發射飛彈是為因應美國的敵對政策，要求南韓與美國停止聯合軍演，但美方對此表示異議，韓美10月31日至11月4日也將進一步實施大規模聯合空中演習，南韓預計出動F-35A、F-15K、KF-16等140多架戰鬥機，美國則將派出F-35B、F-16等100多架戰鬥機參與。

至於若美中因台灣問題發生衝突，駐韓美軍是否可能前往支援，高德柏格說，「這個問題應以和平方式解決」，希望南韓人民不要懷疑駐韓美軍與美國對協防南韓的承諾。

對於高德柏格表態反對在南韓部署戰略核武，南韓外交部今天表示，這項發言應是強調擴張遏制力的實際效用，並表示韓美雙方就北韓挑釁因應與防禦持續維持緊密合作體系與溝通。（編輯：高照芬）1111018