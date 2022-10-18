澳、星總理強調印太穩定重要 反對片面改變現狀

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（中央社記者侯姿瑩新加坡18日專電）澳洲、新加坡總理今天在坎培拉舉行兩國領導人年度會議，會後聯合聲明指出，兩人強調印太區域和平穩定的重要，關切恐破壞區域穩定的舉措，並重申反對片面改變現狀的立場。

近來區域緊張情勢升溫引發國際關注，包括北韓頻頻射彈，以及中國為報復美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台而加大對台軍事恫嚇，包括在台灣周圍舉行大規模實彈軍演、共機頻越過海峽中線等。

新加坡總理李顯龍訪問澳洲，並於今天與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）舉行第7屆星、澳領導人年度會議，會後舉行聯合記者會。

根據星國外交部提供的會後聯合聲明，兩人重申彼此合作的承諾，以建立一個對話、合作的印太區域，也針對威脅以規則為基礎的國際秩序的區域及全球挑戰，交換意見。他們對俄羅斯違反國際法攻打烏克蘭表達高度關切。

聲明指出，兩人強調印太區域和平穩定的重要，鼓勵以和平手段解決紛爭，對恐破壞區域穩定的舉措表達關切，並重申反對片面改變現狀的立場。

在南海議題上，兩人重申維持、提倡南海安全及穩定的共同承諾，強調對航行及飛行自由的強烈支持，也強調依據國際法以和平方式解決爭端的必要。

聲明指出，兩人強調聯合國海洋法公約的重要，所有國家都必須能在此公約規範下行使權利、享有自由，免於被恐嚇及騷擾的恐懼；也強調南海行為準則符合國際法的重要，特別是聯合國海洋法公約。

此外，美國日前宣布晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國。

對於媒體詢問是否擔憂美、中經濟因此加速脫鉤？李顯龍表示，脫鉤是令人擔憂的事，相信拜登政府這項決定已經過深思熟慮。這項措施可能產生很廣泛的影響，仍需觀察後續發展。

李顯龍說，令人擔心的是，國安考量恐導致較少的經濟合作、信任減少，或甚至一個較不穩定的世界。

艾班尼斯則表示：「在可以合作的地方，我們應該跟中國合作，但在必要之處，我們也會捍衛澳洲國家利益，我會持續抱持這樣的觀點。」

此外，兩人也樂見澳洲與新加坡今天簽署綠色經濟協議，這項世界首創的協議將支持兩國經濟朝向「淨零排放」轉型，同時也提倡環境貨品及服務的貿易與投資。

在供應鏈方面，新加坡外交部指出，兩國總理同意雙方應該合作強化供應鏈安全及韌性，包括食物、能源及連結等領域；兩國已成立供應鏈工作小組，負責這方面的合作。（編輯：高照芬）1111018