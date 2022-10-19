夜裡剛射250發砲彈 北韓又向西部海域砲擊

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（中央社首爾19日綜合外電報導）南韓軍方表示，北韓今天下午又向西部海域發射100多枚砲彈。就在幾個鐘頭前，北韓剛朝東部與西部海域發射數百枚砲彈，並稱這是對南韓的嚴重警告。

北韓今年以空前步調進行武器測試，14日才發射了一枚短程彈道飛彈，並在戒備森嚴的兩韓邊界附近發射數百枚砲彈。

南韓軍方17日展開年度護國（Hoguk）軍事演習，目的在加強因應北韓核子和飛彈威脅的能力。

平壤當局不滿南韓及其聯合軍事活動，形容這類活動是在挑釁並揚言反制。首爾政府則稱演習屬例行性與防禦導向。

綜合路透社與韓聯社報導，南韓聯合參謀本部在聲明中表示，南韓軍方觀測到北韓今天下午12時30分許，從黃海南道延安郡一帶向西部海域發射100多枚砲彈，南韓方面及時採取措施予以應對；南韓軍方並多次利用通信聯絡管道向北韓發出警告，要求立刻停止挑釁行為。

這些砲彈落在兩韓根據「九一九軍事協議」劃設的海上緩衝區內北方界線（NLL）以北地區，並未落入南韓領海。

北韓人民軍總參謀部發言人表示，最新動作是為了回應南韓於上午8時27分至9時40分之間，在前線附近發射10多枚多管火箭彈。

北韓人民軍總參謀部發言人說：「我軍強烈警告敵軍，立即停止在前線區域極其惱人的挑釁行為。」

北韓18日晚間剛對東岸和西岸外海實施砲擊，對西岸外海發射約100發砲彈，向東岸外海發射約150發，砲彈落在北方界線以北的緩衝區。

北韓隨後表示，砲擊是對南韓的「嚴重警告」和「有力的軍事反制措施」。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111019