北韓時隔4天再對外海砲擊 南韓籲立即停止挑釁

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（中央社首爾19日綜合外電報導）北韓時隔4天再次向東岸和西岸外海砲擊，共發射約250發砲彈。南韓表示，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定，南韓對此予以嚴正警告，並強烈敦促北韓立即停止挑釁。

韓聯社報導，南韓軍方合同參謀本部今天凌晨表示，北韓18日深夜對東岸和西岸外海實施砲擊，對西岸外海發射約100發砲彈，也向東岸外海發射約150發，砲彈落在北方界線（NLL）以北的緩衝區。。

北韓近日頻頻試射飛彈和砲擊，14日才發射一枚短程彈道飛彈和多枚砲彈，並且出動戰鬥機靠近南韓邊境進行示威飛行。

合同參謀本部表示，軍方觀測到北韓18日22時許在黃海道長山串一帶向西部海域發射了約100發砲彈，後於23時許江原道長箭一帶朝向東部海域發射了約150發砲彈。砲彈均落在兩韓依據「九一九軍事協議」劃設的海上緩衝區內北方界線北側，未落入南韓領海。

聯參指出，北韓向緩衝區發射砲彈的行為公然違反2018年簽署的「九一九軍事協議」，北韓接連不斷的挑釁嚴重危害朝鮮半島乃至國際社會的和平穩定，南韓對此予以嚴正警告，並強烈敦促北韓立即停止挑釁。

聯參表示，軍方在韓美緊密合作體系下，嚴密追蹤和監視相關動向，並加強戒備應對。

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分析指出，北韓此次武力示威針對南韓17日啟動的年度「護國軍演」，以及在江原道鐵原郡進行的砲彈射擊。

14日凌晨1時20分許至1時25分許，北韓從黃海道朝西部海域進行砲擊，共發射130多發砲彈，後於凌晨2時57分許至3時7分許，在江原道舊邑里一帶朝東部海域發射40多發砲彈。同日17時許起，北韓從江原道長箭一帶朝向東部海域發射80多發砲彈，17時20分許起西部的海州灣到長山串一帶傳來200多聲砲彈爆炸聲，砲彈均落在北方界線以北的緩衝區。（譯者：陳政一）1111019