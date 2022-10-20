Medibank遭網路攻擊 駭客威脅曝光澳洲名人個資

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（中央社雪梨20日綜合外電報導）駭客威脅要曝光盜走的1000位澳洲名人健康數據，澳洲政府今天表示這起網路安全事件是「巨大的警鐘」。

法新社報導，澳洲最大私人醫療保險公司之一Medibank今天表示，駭客聲稱竊取200 GB的資料。

Medibank在提交給澳洲證券交易所的聲明中表示：「犯罪分子提供了100份保單的紀錄樣本。這些保險索賠資料包括客戶接受醫療服務的地點，以及與他們診斷和動手術相關的代碼。」

隨著昨天早上出現有關駭客攻擊的細節，Medibank宣布暫停交易。

駭客威脅要洩露或出售數據，首先是1000名澳洲名人，除非Medibank支付贖金。

澳洲第2大電信業者Optus上個月坦承遭駭客攻擊，占總人口幾乎1/3、約900萬名澳洲人的個資外洩。這是澳洲史上最大規模的個資外洩事件之一。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）今天表示，不能再將網路安全視為理所當然。

她告訴澳洲廣播電台（ABC Radio）：「加上Optus駭客攻擊事件，這對國家來說是個巨大的警鐘。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1111020