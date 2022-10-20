俄軍撤退 被棄裝備和武器加入烏軍抗敵行列

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）分析人士表示，烏克蘭部隊收復失地的同時，正在收繳俄羅斯人逃跑時遺棄的軍用車輛和武器，其中有些已被用來對付入侵的俄軍。

法新社報導，俄羅斯及其鄰國烏克蘭大多使用類似的蘇聯時代裝備，烏克蘭人通常不需接受太多訓練即可使用任何遺留的裝備。

俄軍2月下旬入侵烏克蘭並占領大片領地，但自8月以來烏軍已奪回烏國東北部和南部許多失地。

英國情報分析公司詹氏資訊集團（Janes）一位要求匿名的分析師說：「烏克蘭人繳獲許多陸地裝備。」確切數量很難知道，但詹氏估計至少有200輛車輛、45輛戰車、70輛步兵戰鬥車（infantry fighting vehicles）和30門火砲。

其中許多似乎是在東北地區哈爾科夫（Kharkiv）的戰鬥中被繳獲。這位分析師說：「在那個地區，部隊確實逃走了，他們顯然認定搭乘民用車輛會比坐裝甲車跑得更快。」

在南部赫松地區（Kherson），法新社記者本月某天早上看見約20輛戰車，以及火箭發射車和運輸車輛，顯然被摧毀或損壞。僅數小時後，其中約6輛似乎被運走。

前線幾公里外，他們看見3輛蘇聯時代的BM-27「颶風」（Uragan）多管火箭發射車、一輛俄軍BM-21「格勒」（Grad）多管火箭發射車和一輛俄軍運兵車殘骸。

一位烏克蘭戰士告訴法新社：「這輛運兵裝甲車面向南方。這意味它的乘客正在逃離。」他說，大約十幾輛堪用颶風火箭發射車很快就會被送交給烏軍部隊使用。

烏克蘭國防部17日在推特發布一段影片，內容為烏克蘭車輛將一輛據稱是「最新型號」的俄羅斯T-90A戰車從河裡拖上岸。

國防部推特標題寫道：「秋天已到來…現在該讓他加入烏軍的行列了。」

華盛頓「新美國安全中心」（Center for New American Security）專家考夫曼（Michael Kofman）表示，烏克蘭人歡迎所有繳獲的裝備。他說，烏軍攻擊時，仍使用許多民用車輛和輕型裝甲車輛。「這並非什麼特殊戰術，烏克蘭人仍缺乏戰鬥裝甲車」。

儘管西方提供烏克蘭一波又一波裝備和武器，但烏軍的基本配備可追溯到蘇聯時代。這意味即使一些廢棄的俄軍裝備已無法使用，仍可以作為零件的來源。專家稱，被摧毀的裝甲車未被燒毀的零件，如發動機、懸吊裝置仍很有價值…甚至俄羅斯也已經停產。

法國軍方一名高級官員稱，俄羅斯人也為敵人提供便利。他說，在通常情況下，「你會在放棄裝備之前先予以摧毀」。然而，俄軍司令部可能沒下達這項命令，或者他們沒裝備這麼做。

烏克蘭人開玩笑稱，他們一個機械化旅參與哈爾科夫攻勢，完成任務時因繳獲許多戰車，成了一個裝甲旅。

上述詹氏分析師說，從長遠看，繳獲俄軍武器和裝備對烏克蘭的盟友來說也是好消息。他說：「西方情報機構和技術人員將有機會評估俄羅斯的裝備。」（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1111020