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英國首相又換人 澳洲總理憂英澳自貿協定前景

2022/10/21 17:51
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（中央社雪梨21日綜合外電報導）澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天對英國的政治亂局和首相特拉斯（Liz Truss）請辭下台表達憂心，擔心待定的英澳自由貿易協定恐前景茫茫。

法新社報導，艾班尼斯表示，「我對於英澳自由貿易協定可能發生任何延宕感到關切」。英國與澳洲於2021年12月大張旗鼓簽署這項協定，但在兩國都尚未獲得批准。

艾班尼斯表示，他曾經要求特拉斯加快批准程序。英國保守黨預料於下週選出新黨魁，特拉斯的首相任期僅剩短短幾天。

立場中間偏左的艾班尼斯說，「我們討論過讓這項協定於今年內完成，以確保經適當的議會程序批准」。

「我當然會和下一任英國首相討論這件事，不論是哪一位。」

他也暗暗嘲諷英國首相再次換人。大英帝國治理澳洲超過一世紀，直到澳洲於1901年改制為聯邦。

艾班尼斯說，「我必須說，我才上任大約5個月，至今已經見過兩位英國首相，而且顯然還會有第3位」。

澳洲政局同樣波瀾起伏，在15年內經歷7名總理，但兩大政黨都制定規則，阻止黨員把罷免黨魁變成習慣。

艾班尼斯說，「在澳洲這裡，我的政府十分穩定，很有秩序，由大人負責管理」。

英澳自由貿易協定是英國於2021年初正式脫離歐洲聯盟後簽署的第一項自貿協定。英國聲稱該協定能創造每年104億英鎊（124億美元）雙邊貿易額。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1111021

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