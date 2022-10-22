俄軍再狂射飛彈 攻擊烏克蘭供電等重要基礎設施
2022/10/22 21:37
（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭空軍表示，境內各地的重要基礎設施今天遭到10多枚俄羅斯飛彈攻擊，數個州都通報能源設施被襲擊造成停電。
烏克蘭空軍司令部通報指出，今天上午有33枚飛彈朝烏克蘭發射，其中18枚被攔截擊落。
路透社報導，烏克蘭歷經今晨的首波飛彈攻擊後，當地時間上午11時15分，全國各地再度響起空襲警報。
烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）表示，這些飛彈攻擊目標是烏克蘭西部的輸電基礎設施，但全國已有10個州正在實施限電，包括首都基輔。
烏克蘭國家能源公司在社群媒體Telegram發文指出，今天攻擊的「破壞規模，相當於或可能超越10月10日至12日的攻擊結果」，意指上週俄軍對於烏克蘭電力系統的第一波攻擊。
另外，基輔州警察局長涅比托夫（Andriy Nyebytov）表示，烏克蘭軍隊今天在當地上空擊落一枚俄軍飛彈。（譯者：陳彥鈞/核稿：張正芊）1111022
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