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俄軍稱烏克蘭恐準備使用髒彈 澤倫斯基強烈駁斥

2022/10/24 04:07
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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯國防部長蕭依古今天稍早向英國、法國和土耳其的防長表示，俄國擔心基輔當局可能準備在烏克蘭使用「髒彈」，烏克蘭總統澤倫斯基則強烈駁斥俄方這項說法。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發布的談話影片中說道：「如果俄羅斯打電話說烏克蘭正涉嫌準備做什麼，那代表一件事，俄國已經準備好這一切。」

他更說：「我認為現在全世界應該做出盡可能嚴厲的回應。」

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天稍早同樣譴責莫斯科當局的說法是「荒謬」且「危險」。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人華森（Adrienne Watson）今天也駁斥俄國宣稱烏克蘭正準備使用髒彈的說法，她說「這顯然是錯誤的」。

蕭依古（Sergei Shoigu）稍早與英國、法國和土耳其的防長通電話，表達俄國「擔憂烏克蘭可能使用髒彈進行挑釁」。

所謂「髒彈」是使用帶有放射性物質的傳統炸藥，但俄國沒有公布任何證據支持這項說法。（譯者：陳彥鈞）1111024

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