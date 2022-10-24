戰爭加通膨 IMF：歐洲部分地區經濟恐陷更深衰退

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）國際貨幣基金今天表示，由於能源中斷恐帶來經濟痛苦，生活成本危機恐導致社會緊張加劇，歐洲部分地區的經濟衰退，可能演變成整個歐洲大陸「更嚴重的衰退」。

國際貨幣基金（IMF）歐洲區域經濟展望（Regional Economic Outlook）報告發布之際，各國正努力因應抑制了家庭購買力並提高企業成本的通貨膨脹加劇與能源危機惡化。

國際貨幣基金今天表示，政府新提供的支持「僅部分」抵銷了這些壓力。

今年俄羅斯入侵烏克蘭導致通膨飆升，能源價格飆漲，迫使歐洲中央銀行冒著造成經濟萎縮的風險提高利率，以冷卻經濟。

國際貨幣基金在報告中表示：「歐洲前景已大為黯淡，成長將急劇放緩，通膨將維持在高位。」

國際貨幣基金先前已預測德國和義大利明年將陷入衰退，成為歐洲東翼戰爭後首批萎縮的發達經濟體。

國際貨幣基金組織表示，歐洲去年底開始脫離疫情，但在烏克蘭的戰爭「徹底改變了局面」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1111024