重要閣員更迭 日本首相岸田文雄國會公開致歉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天為了前經濟再生擔當大臣山際大志郎於國會會期中請辭一事，在眾議院全體會議上罕見公開致歉。

山際大志郎因為跟「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）關係陸續被揭露而請辭，岸田文雄隨即任命前厚生勞動大臣後藤茂之接任經濟再生擔當大臣。

日本富士新聞網報導，岸田今天在眾議院全體會議上說，在國會會期中發生大臣請辭的狀況，「我在此致上深摯歉意」。

報導指出，首相在眾院全體會議上針對大臣請辭進行說明，可謂極為罕見。

日本放送協會（NHK）報導，岸田在眾院說明，山際因為無法負起充分說明責任，於10月24日表達辭意，為因應舊統一教問題及專心致力於經濟對策等事項，已准許山際請辭。

不過，在野黨立憲民主黨代理代表（代理黨主席）逢坂誠二批評，岸田一直逃避釐清真相，而山際請辭速度太慢，談到跟舊統一教關係時還說「不記得」，這種極不誠實的回答真的令國民驚訝萬分。

國民民主黨籍眾議員淺野哲也批評，岸田對事態發展過於輕忽，在判斷太遲方面也負有責任；山際是岸田內閣最重要政策的負責大臣，對國會審議帶來的影響難以估算，因此岸田應該深刻反省。

岸田回應，他深刻體認到任命大臣的責任重大，他接受大家的批評指教，為避免政策產生延誤，政府將團結一致並善盡職責。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1111025