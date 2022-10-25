更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金
運動

聽奧保齡球 謝盛福、陳建豪男子雙人賽摘金

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
岸田文雄
新聞專題
岸田文雄1/300
首頁 / 國際

重要閣員更迭 日本首相岸田文雄國會公開致歉

2022/10/25 17:58
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天為了前經濟再生擔當大臣山際大志郎於國會會期中請辭一事，在眾議院全體會議上罕見公開致歉。

山際大志郎因為跟「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）關係陸續被揭露而請辭，岸田文雄隨即任命前厚生勞動大臣後藤茂之接任經濟再生擔當大臣。

日本富士新聞網報導，岸田今天在眾議院全體會議上說，在國會會期中發生大臣請辭的狀況，「我在此致上深摯歉意」。

報導指出，首相在眾院全體會議上針對大臣請辭進行說明，可謂極為罕見。

日本放送協會（NHK）報導，岸田在眾院說明，山際因為無法負起充分說明責任，於10月24日表達辭意，為因應舊統一教問題及專心致力於經濟對策等事項，已准許山際請辭。

不過，在野黨立憲民主黨代理代表（代理黨主席）逢坂誠二批評，岸田一直逃避釐清真相，而山際請辭速度太慢，談到跟舊統一教關係時還說「不記得」，這種極不誠實的回答真的令國民驚訝萬分。

國民民主黨籍眾議員淺野哲也批評，岸田對事態發展過於輕忽，在判斷太遲方面也負有責任；山際是岸田內閣最重要政策的負責大臣，對國會審議帶來的影響難以估算，因此岸田應該深刻反省。

岸田回應，他深刻體認到任命大臣的責任重大，他接受大家的批評指教，為避免政策產生延誤，政府將團結一致並善盡職責。（譯者：黃名璽/核稿：施施）1111025

岸田文雄
日本前厚勞大臣後藤茂之 將接經濟再生擔當大臣 日本經濟再生大臣山際大志郎 請辭獲准
山際大志郎
日本第7波疫情肆虐 當局仍未考量限制民眾行動 避免連假疫情擴散 日本增設117座免費篩檢站
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本前厚勞大臣後藤茂之 將接經濟再生擔當大臣