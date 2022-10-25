烏干達盲人學校火災致11人罹難 死者多為兒童

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（中央社烏干達康培拉25日綜合外電報導）烏干達一所盲人學校今天凌晨發生大火，造成11人死亡，其中大部分是兒童。

法新社報導，烏干達警方在推特上稱：「起火原因還不清楚，但截至目前，已確認有11人死於這場火災，6人因情況危急送醫救治。」

這場火災發生於今天凌晨1時左右，地點在首都康培拉（Kampala）以東穆科諾區（Mukono）的薩拉瑪盲人學校（Salama School for the Blind）。

警方表示已對起火原因展開調查，隨後會公布更多細節。

內政部長歐塔費爾將軍（General Kahinda Otafiire）告訴法新社：「死者大多是學校的兒童，我們對他們的父母深表同情。」

他說學校已被當作「犯罪現場」加以封鎖，並矢言會進行全面調查。他說，政府將追查火災起因，若有任何肇事者，他們會被繩之以法。

在火災中失去孩子的一位父親穆辛巴（Richard Muhimba）告訴法新社，他的痛苦無法用言語形容，「我週六去看了我的小孩，他很健康，不到3天他就走了…請給我時間來度過這種痛苦」。穆辛巴隨即掛斷電話。

薩爾瑪盲人學校於1999年4月由穆科諾當地政府成立，招收6至25歲的兒童和年輕人。

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這個東非國家近年來發生幾次傷亡慘重的學校火災。2018年11月，烏干達南部一所寄宿學校遭人縱火，造成11名男童死亡，另有20人嚴重燒傷。

2008年4月，首都康培拉附近一所小學的宿舍火災肆虐，18名女學生和一名成人被燒死。2006年3月，烏干達西部一所伊斯蘭學校發生火災，造成至少13名兒童死亡，數人受傷。同年7月，該國東部一場類似的火災中有6名兒童喪生。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111025