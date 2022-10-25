印度日食禁忌多 寺廟關門政府機關公休

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印度大部分地區25日傍晚見到今年最後一次日食現象，圖為首都德里的日食景象。中央社記者林行健德里攝 111年10月25日

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（中央社記者林行健新德里25日專電）印度多座城市今天傍晚見到今年最後一次日食，一般認為日食是屬於邪惡力量的時刻，大部分寺廟暫停開放，東部奧里薩省（Odisha）省政府甚至宣布公家機關停止辦公一天。

根據印度地球科學部（MES）的資料，今天的日食是日偏食，始於印度時間黃昏之前，約歷時1小時20分鐘，德里（Delhi）、孟買（Mumbai）、清奈（Chennai）等大城市，都可以看到。

這也是印度今年可見的最後一次日食，下一次要等到2027年8月。

由於相信太陽消失是一種惡兆，印度教徒對此有許多禁忌，例如不在月食發生時舉行祭拜儀式或辦喜事，懷孕的女子也不可出門。

因此，今天印度教寺廟大都關閉，直到日食結束才重新開放，而奧里薩省省政府早在三天前即已宣布全省公家機關今天公休，各級學校休假，銀行等金融機構也暫停營業。

一名印度教大學生告訴中央社，他在日食發生時剛好肚子餓，向媽媽要東西吃，結果遭到拒絕，等日食結束才可以吃。

此外，印度教徒也相信，日食結束後要在家裏灑聖水，可能的話到恆河洗澡，日食結束後捐獻做善事也可以帶來好運。

根據印度教傳說，名叫斯伐哈努（Svarbhanu）的阿修羅偽裝成神，躲在太陽與月亮的中間偷喝仙漿，大神毗濕奴（Vishnu）發現後，砍下他的頭顱。

由於已獲得不死之力，斯伐哈努的頭顱經常追逐太陽和月亮，試圖吃掉他們洩憤，但因已失去身體，吞下後又不得不吐出來，於是造成日食和月食的現象。

西亞、北非、中東、歐洲、北大西洋以及北印度洋大部分區域也都可以看到這次的日食。（編輯：高照芬）1111025