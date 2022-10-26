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拜登通話新英相 討論支持烏克蘭與因應中國挑戰

2022/10/26 09:06（10/26 09:41 更新）
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美國總統拜登（圖）25日與甫上任的英國首相蘇納克通話，兩人重申美英的特殊關係。圖為拜登9月與佛羅里達州長通話。（圖取自facebook.com/POTUS）
美國總統拜登（圖）25日與甫上任的英國首相蘇納克通話，兩人重申美英的特殊關係。圖為拜登9月與佛羅里達州長通話。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社記者江今葉華盛頓25日專電）美國總統拜登今天與甫上任的英國首相蘇納克通話，兩人重申美英的特殊關係，並討論支持烏克蘭及追究俄羅斯侵略行為責任、因應中國挑戰的重要性。

現年42歲的蘇納克（Rishi Sunak）昨天成為執政的保守黨新任黨魁，並於今天成為英國國王查爾斯三世（King Charless Ⅲ）登基後任命的第一位首相。印度裔的蘇納克不僅是英國史上第一個非白人首相，也是超過200年來最年輕的一位。

拜登（Joe Biden）今天透過電話向他表達祝賀。根據白宮公布的通話紀要，拜登與蘇納克重申兩國間的特殊關係，強調期望在對全球安全與繁榮至關重要的議題上進一步加強合作。

兩人也同意共同努力支持烏克蘭及追究俄羅斯侵略行為責任、因應中國帶來的挑戰，並確保永續且可負擔能源資源的重要性。

拜登與蘇納克並討論確保「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）成果的共同承諾，以及確保與歐盟就「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）達成談判協議的必要性。

「耶穌受難節協議」（Good Friday Agreement）於1998年英國與愛爾蘭政府相互簽署，以推動北愛和平進程；「北愛爾蘭協議」則是英國在脫歐期間與歐盟簽訂的協議，以規範英國其他地區與北愛之間，以及北愛與仍是歐盟會員國的愛爾蘭之間的經濟活動。（編輯：韋樞）1111026

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