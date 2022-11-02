研究：美推翻墮胎權保障後 尋求海外墮胎藥者激增

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）今天公布的研究指出，美國最高法院今年夏天推翻墮胎權保障後，美國人尋求由海外取得墮胎藥的需求激增。

法新社報導，美國醫學會期刊（JAMA）刊登的研究指出，遠距醫療服務商Aid Access可由海外向30州居民提供墮胎藥，研究人員分析透過Aid Access申請的數量。

Aid Access成立目的在於協助女性「自我管理」居家墮胎，規避禁令或其他障礙。

根據這份研究，最高法院6月推翻墮胎權保障之前，Aid Access每天平均由其營運的30個州收到83件申請。

但在最高法院推翻墮胎權保障的2個月中，Aid Access收到的申請暴增到每天平均213件，增加約160%。

與各州女性人口成正比，向Aid Access申請最多的是路易斯安那州、密西西比州、阿肯色州、阿拉巴馬州、 奧克拉荷馬州。

美國醫學會期刊今天刊登的另1份研究，則探索美國女性前往墮胎診所需要的平均時間。

最高法院推翻墮胎權之前，平均時間為28分鐘，推翻之後則增為1小時40分，但各地差距懸殊，從平均值看不出來。

研究指出，在實施全面墮胎禁令或限制懷孕6週後不得墮胎的州，平均增加時間高達4小時，難以取得服務對弱勢族群而言是一大問題。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1111102