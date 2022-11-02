關切伊朗威脅沙烏地 美國：將毫不遲疑作出回應

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）白宮發言人今天表示，伊朗對沙烏地阿拉伯構成的威脅令美國引以為憂，若有必要，華府將會毫不遲疑作出回應。

路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人表示：「我們擔心威脅的事態，會持續透過對沙烏地的軍事和情報管道保持經常性接觸。我們會毫不遲疑採取行動保衛自己和夥伴們在區域的利益。」

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，沙烏地對美國提供情報，就伊朗可能即將對沙烏地進行攻擊提出警告。沙烏地政府新聞部門未立即回應路透社置評請求。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮官沙拉米（Hossein Salami）10月20日警告沙烏地領導階層不要依賴以色列，還要沙烏地政權在「你們的玻璃宮殿裡尋找避身之處」。

利雅德稱許由美國斡旋達成協議，讓兩個波斯灣盟友於2020年跟以色列建立關係，形成新的區域反伊朗軸心。與此同時，沙烏地於波灣面臨美國的區域承諾存在不確定性之際，去年也與伊朗直接談判以防止緊張升高。

沙烏地指責伊朗2019年對其煉油廠進行飛彈和無人機攻擊，德黑蘭對此予以否認。居遜尼派穆斯林領導地位的沙烏地和什葉派強權伊朗已敵對數十年，相互支持盟友在區域各地進行代理人戰爭。

沙烏地阿拉伯為首的產油國聯盟和俄羅斯上個月決定大幅減產，升高美國國內油價恐將攀升的隱憂，令利雅德與華府的關係緊繃。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111102