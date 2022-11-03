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最美新人誕生 前阿根廷、波多黎各小姐熱吻曬婚戒

2022/11/3 15:52（11/3 17:02 更新）
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前阿根廷小姐瓦雷拉（右）和前波多黎各小姐瓦倫廷（左）在IG宣布兩人結婚喜訊。（圖取自instagram.com/marianajvarela）
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）前阿根廷小姐瓦雷拉和前波多黎各小姐瓦倫廷在社群媒體Instagram（IG）宣布兩人結婚的喜訊，讓大批粉絲又驚又喜。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，瓦雷拉（Mariana Varela）和瓦倫廷（Fabiola Valentín）最初是在泰國舉行的2020年「國際萬國小姐」（Miss Grand Internacional）相識，當時她們分別代表阿根廷和波多黎各參賽。最終闖進了前10名。

兩人在社群媒體上是互動親密的好朋友，而粉絲們不知道的是，她們私下一直在秘密約會。

瓦雷拉和瓦倫廷在IG曝光多張美照組成的短片，與粉絲分享兩人熱戀時的每個瞬間，包括在海灘浪漫散步、甜蜜相擁、手捧香檳舉杯，以及用金銀氣球拼出「嫁給我吧」的求婚照。

根據貼文顯示的第一張照片，10月28日成婚的兩人在波多黎各聖胡安市（San Juan）法院大樓外合影，臉上洋溢著幸福笑容。

她們在以西班牙文撰寫的貼文中提到：「在我們決定秘密交往後，我們選了一個特殊的日子，對外敞開大門。」

粉絲、名人和其他選美佳麗紛紛留言，祝福瓦雷拉和瓦倫廷美好的愛情開花結果。

贏得2020年國際萬國小姐的迦納歌手兼選美皇后阿庫巴（Abena Akuaba）寫下「恭喜」，「國際萬國小姐促成一對佳偶喜結連理」。

瓦雷拉回應來自各界的祝福時寫道：「謝謝大家的愛！我們非常開心，也很幸運。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1111103

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