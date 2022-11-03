波索納洛敗選 支持者指選舉舞弊籲軍方干預

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（中央社聖保羅/里約熱內盧2日綜合外電報導）巴西總統候選人魯拉勝選後，現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者今天舉行集會，呼籲武裝部隊干預。不過，軍事專家指出，這根本不可能。

路透社報導，巴西選務當局10月30日表示，魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）得票率將近51%，預計明年元旦接任總統一職。波索納洛的內閣雖然已展開交接程序，但他本人迄今並未正式承認敗選。

波索納洛在聖保羅（Sao Paulo）和里約熱內盧（Rio de Janeiro）的支持者今天舉行熱鬧的集會，將巴西黃綠色國旗披在肩上，一邊吹號角，一邊高呼反對魯拉的口號。

現年65歲的政府退休人士達席瓦（Reinaldo da Silva）在聖保羅一處軍營入口的集會現場表示：「我們希望軍方能介入這種情況，我們知道選舉存在舞弊。」

「我今天之所以現身，是希望巴西能夠不受限制，社會主義不適合巴西。」

巴西國防部在回應置評請求時表示，依據巴西法律，和平示威是言論自由的一部分，「國防部依據聯邦憲法行事」。

2018年擔任波索納洛競選團隊班底的退役騎兵將軍查葛斯（Paulo Chagas）在致路透社的訊息中說：「軍方很清楚他們的職責在哪：憲法不允許他們干預政治。」

巴羅士（Otavio Rego Barros）曾任波索納洛的發言人，他在今天發表的專欄文章中表示，現在是敗選者認輸並思考巴西未來的時候了。他批評說，「沒有責任感的團隊仍然在尋求以挑釁和錯誤訊息來破壞已弱化的社會結構穩定。」

據法新社報導，波索納洛的支持者推動軍方干預，好讓波索納洛繼續掌權。即將卸任的波索納洛今天要求參與所謂「正當」抗議行動的支持者解除道路封鎖，改在別的地方示威。

這位極右派領袖的支持者正在巴西主要城市的軍事機構前集會，並在超過半數的州封鎖公路。

這些示威民眾不願接受波索納洛敗給左派前總統魯拉的選舉結果，如今堵塞各地公路，連續3天造成全國混亂。

波索納洛今天晚間說：「我想要呼籲他們：解除道路封鎖。」他還說，這些封鎖道路的行為，「在我看來，不是正當示威行動的一環」。

他補充表示：「其他在巴西全國各地廣場進行的示威活動…是民主活動的一部分，這才是令人樂見的。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1111103