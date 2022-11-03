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英國政府：駐以色列大使館不會遷往耶路撒冷

2022/11/3 22:12
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（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國新政府今天排除前首相特拉斯提出將駐以色列大使館遷往耶路撒冷（Jerusalem）的想法。首相蘇納克的發言人強調，沒有把大使館「遷出特拉維夫（Tel Aviv）的計畫」。

法新社報導，現任英國首相蘇納克（Rishi Sunak）的發言人告訴記者：「沒有將英國駐以色列大使館遷出特拉維夫的計畫。」

時任首相特拉斯（Liz Truss）9月21日在紐約參加聯合國大會（General Assembly）期間曾告訴以色列總理拉皮德（Yair Lapid），關於「她對目前英國駐以使館所在地的檢討」。

拉皮德與特拉斯會談後推文，感謝對方考慮遷館，卻激起巴勒斯坦人強烈反彈。特拉斯擔任英國首相不到2個月時間，之後就由蘇納克接替。

此前，美國在總統川普（Donald Trump）任內作出爭議決定，將美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，導致2018年5月以色列維安部隊和巴勒斯坦抗議人士間加劇流血衝突。（譯者：何宏儒/核稿：陳彥鈞）1111103

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