法國移民議題吵不停 議員失言喊「滾回非洲」挨轟

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（中央社巴黎3日綜合外電報導）法國國會下議院「國民議會」今天討論移民議題時，反對移民的極右派國民聯盟（RN）議員迪福納斯被控對一名非裔同僚大喊「滾回非洲」，引來各方譴責。議會明天將開會討論此事。

法新社報導，這起事件發生時，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）政府正承諾對移民展開一波新的整頓措施，因政府未能阻止新移民湧入法國，也未遣返居留申請被拒絕的人而遭到指責。

左翼政黨「不屈法國」（LFI）非裔議員比隆戈（Carlos Martens Bilongo）就「地中海救援組織」（SOS Mediterranee）近日提出的請求，質詢政府。

地中海救援組織是法國的非政府組織，他們最近要求巴黎當局，協助近日在海上獲救的234名移民尋找停泊港口。

反移民的國民聯盟新科議員迪福納斯（Gregoire de Fournas）一句「他們應滾回非洲！」打斷比隆戈的發言，隨即招致譴責聲浪。由於法語中，「他」和「他們」的發音相同，代表迪福納斯這句話可能直指比隆戈本人。

馬克宏一名隨行人員表示，這番「無法容忍」的言論令總統「心裡受傷、很難過」。法國總理柏納（Elisabeth Borne）敦促議會制裁迪福納斯，並稱「種族主義不見容於我們的民主制度」。

國民議會（National Assembly）議長布勞恩-皮維（Yaël Braun-Pivet）在要求知道是誰發表爭議言論後暫停議程，這是一次極為罕見的干預。

迪福納斯隨後為自己的發言辯護，他告訴BFM電視台（BFM TV），近年試圖從非洲來到法國的移民人數激增，國民聯盟希望遏止所有非法移民。

他指控不屈法國議員「刻意操弄」此事，他所屬的國民聯盟也否認這是對比隆戈進行人身攻擊。

不過，迪福納斯後來基於「我的言論造成誤解」及言論可能帶來的傷害，向比隆戈道歉。

國民議會一個委員會明天將開會討論此事，迪福納斯可能被懲罰暫時不許進入議會。（譯者：張茗喧/核稿：嚴思祺）1111104