巴基斯坦前總理槍擊事件 政局回穩希望破滅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里6日專電）巴基斯坦前總理伊姆蘭汗日前在「長征」途中遇刺受傷，激起支持者的憤怒，伊姆蘭汗挾民憤加劇與掌權者對抗。分析人士認為，一場無可避免的政治動盪正揭開序幕，政局回穩的希望破滅。

板球球員出身的伊姆蘭汗（Imran Khan），今年4月在國會的不信任投票中遭到罷黜，但仍有眾多民眾支持，因此他主張重新選舉，相信自己可重拾權力。

經過休整，伊姆蘭汗10月29日率領車隊開始「長征」，從拉合爾（Lahore）前進首都伊斯蘭馬巴德 （Islamabad），要求提前舉行大選、下一任陸軍首長的任命需獲他同意。

長征沿途不斷有支持者加入，聲勢日漸壯大，未料11月3日伊姆蘭汗乘坐的貨櫃車在古治蘭瓦拉（Gujranwala）市集遭人開槍掃射，伊姆蘭汗本人腿部中彈，經醫治後已無大礙，但事件另造成1死10餘傷。

攻擊行動是發生在巴基斯坦旁遮普省（Punjab），這個省份是由伊姆蘭汗所創立的巴基斯坦正義運動黨（PTI）與其他聯盟政黨共同治理，車隊的安全是由旁遮普省地方政府負責。

巴基斯坦對政治暗殺並不陌生，這次攻擊喚起民眾對2007年12月27日前總理布托（Benazir Bhutto）遇刺身亡事件的記憶，而布托遇剌被指與巴基斯坦三軍情報局（ISI）以及軍方有關。

伊姆蘭汗4日在病榻前發表談話，指控現任總理夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）、內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）和一名軍事將領策劃這起攻擊。

但開槍後被當場制伏的嫌犯阿瑪德（Naveed Ahmad）供稱，他是因不滿伊姆蘭汗「誤導大眾」，加上車隊噪音打斷召喚穆斯林拜禱的廣播而行凶，並未受任何人指使。

刺殺事件究竟是伊姆蘭汗自導自演？還是如伊姆蘭汗所聲稱，由執政勢力在背後指使？或只是單純的孤狼臨時起意？外界難以知悉，但可以確定的是，巴基斯坦政局回穩的希望變得更渺茫。

槍擊事件引發同情效應，伊姆蘭汗的人氣大增，雖然車隊「長征」暫時喊停，但伊姆蘭汗的支持者的示威活動已多處開花，執法單位若強力鎮壓是否會引發暴亂？軍方會不會介入？都是各方觀察的焦點。

大部分觀察人士同意，巴基斯坦軍方對於政治有很大的影響力，就連伊姆蘭汗也在軍方的扶植下上位，軍方本期望以他作為保護軍方利益的傀儡，但在利益衝突之下，伊姆蘭汗與軍方將領交惡，而中低階軍官則分裂成挺伊與反伊的兩股勢力。

印度智庫「觀察研究基金會」（Observer Research Foundation）研究員薩林（Sushant Sareen）最近分析，在槍擊事件後，伊姆蘭汗顯然佔了上風，他將把槍擊事件發揮到極致，以求政治利益最大化。

伊姆蘭汗曾揚言，若夏立夫、薩努拉和相關軍事將領拒絕下台，他將發動全國性的示威運動。

薩林認為，執政聯盟與軍方顯然都不可能讓步，因為這意味著政治生涯的終結，因此伊姆蘭汗勢將以更激進的言語煽動民憤，即使街頭濺血也在所不惜，來讓局勢對自己更加有利。

他指出，現今局面正朝激烈的衝突發展，甚至連內戰、軍事判變等情況都可能發生。

前巴基斯坦國民議會議員伊斯巴哈尼（Farahnaz Ispahani）也相信，伊姆蘭汗與統治集團的鬥爭才正要開始。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但她指出，如果伊姆蘭汗成功透過民粹主義重拾政權，這對巴基斯坦的憲治與民主均非好事，只會造就一個極端民族主義、新法西斯主義的政權，對於才剛經歷過大洪水摧殘，經濟瀕臨崩潰，如今政治動盪，將使得巴基斯坦復甦之路更艱難。

在地緣政治方面，美國因印度抗中消極轉而拉攏巴基斯坦，中國則欲以巴基斯坦作為貫通中東的走廊。觀察人士認為，巴斯基坦的局勢變化，也將影響美、中兩國未來在區域的勢力消長。（編輯：韋樞）1111106