坦尚尼亞客機墜入維多利亞湖 增至19人喪命

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坦尚尼亞一架載有數十名乘客的客機6日墜入維多利亞湖。（法新社）

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（中央社三蘭港6日綜合外電報導）坦尚尼亞一架載有數十名乘客的客機今天飛近西北部城市布科巴時，卻失事墜入維多利亞湖（Lake Victoria）。坦尚尼亞總理馬嘉里瓦說，這起空難的死亡人數已攀升至19人。

馬嘉里瓦（Kassim Majaliwa）抵達布科巴（Bukoba）機場後向人群表示：「所有坦尚尼亞人都跟你們一同哀悼在這場空難中喪命的19人。」這架客機原定從坦尚尼亞金融中心三蘭港（Dar es Salaam）飛往維多利亞湖西岸城市布科巴。

地方當局稍早指出，這架精密航空（Precision Air）客機編號為PW 494，機上載有43人，已有26人獲救並被送往布科巴市的醫院。

坦尚尼亞最大私人航空公司精密航空則透過聲明表示，這起空難有24人倖存。

精密航空公司一名高層人員告訴法新社：「有2人在救援作業中受傷，他們被算成倖存者，但他們不是乘客。」

精密航空還提到，公司已經派遣救援人員和調查人員前往空難現場。（譯者：陳彥鈞）1111107