紐西蘭清真寺血案槍手已提上訴 稱被迫認罪

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（中央社威靈頓8日綜合外電報導）2019年紐西蘭基督城（Christchurch）清真寺血案槍手塔倫（Brenton Tarrant）因背負51條人命被定罪並遭判無期徒刑。法院官員今天表示，塔倫已經提出上訴。

自稱白人至上主義者的塔倫2019年3月攜帶半自動步槍，在基督城兩座清真寺對作禮拜的教徒發動攻擊，並透過臉書全程直播，其中受害者多為穆斯林，包括婦孺和年長者。

塔倫在2020年認罪，包括51項殺人罪和40項殺人未遂罪，被判無期徒刑且不得假釋，這是紐西蘭首度出現無期徒刑。

首席大法官辦公室發言人甘迺迪（Liz Kennedy）今天表示，塔倫「已就罪責與刑期提出上訴。」

在2020年8月的判決中，法官曼德爾（Cameron Mander）表示，他對塔倫的「不人道」罪行施加最嚴厲的刑罰。

法官當時表示：「你的罪行是如此邪惡，即便你被拘禁到死，對你的懲罰和譴責仍然不夠。」

塔倫的委任律師艾里斯（Tony Ellis）表示，他的當事人說自己是在受脅迫之下認罪，當時「決定認罪，是最簡單的出路」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111108