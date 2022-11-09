島國呼籲向石油公司課稅 訂立化石燃料不擴散條約

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（中央社埃及夏姆錫克8日綜合外電報導）小島國家今天在聯合國氣候峰會上帶頭呼籲對石油公司賺取的暴利課稅，將稅金拿來賠償天災造成的損失，並敦促制定「不擴散條約」來停止生產化石燃料。

法新社報導，開發中國家在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27）上敦促設立「損失與損害」（loss and damage）專款，認為絕大多數的溫室氣體都是富裕國家排放的。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，原油價格一路飆升，石油公司今年的利潤達到數百億美元。

加勒比海國家安地卡及巴布達總理布朗（Gaston Browne）在埃及海濱度假勝地夏姆錫克（Sharm el-Sheikh）舉行的氣候峰會上告訴與會各國領袖：「是時候要求這些企業就這類利潤支付全球COP碳稅，以作為損失與損害的資金來源。」

代表小島嶼國家聯盟（Alliance of Small Island States）發言的布朗說：「他們牟利時，地球正在燃燒。」由於海平面上升加上熱帶風暴威力增強，39國組成的小島嶼國家聯盟中，有許多國家受到生存威脅。

巴貝多總理莫特里（Mia Mottley）昨天呼籲對石油公司課徵10%稅金，為損失與損害提供資金，不過德國總理蕭茲（Olaf Scholz）跟記者說：「這裡不是…研擬財政規則的地方。」

具爭議的損失與損害議題在經過激烈磋商後納入COP27議程。

美國與歐洲聯盟（EU）過去遲遲不願提及這項議題，擔心會創造出一個開放式的賠償制度。

布朗之後跟記者說，中國與印度雖然不被視為已開發國家，但也須為損失與損害提供資金，因為它們分別是全球最大與第3大溫室氣體排放國。

他說：「中國與印度是主要排放國，排放國必須付費。我不認為有任何國家可以不用繳費。」

他說，他們的目標是「加快」在COP27上對損失與損害專款的討論，以在下屆峰會上設立機制，並在2024年前「真正」上路。

另一個島國吐瓦魯宣布響應訂立化石燃料不擴散條約的號召，這項倡議尋求停止對全球的煤炭、石油與天然氣進行新的投資，並逐步停止生產。

吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）在聲明中說：「暖化的海洋開始一吋吋吞噬我們的土地。但我們不能任憑我們的夢想因為全球對使用石油、天然氣與煤炭成癮，而被海浪淹沒。」

吐瓦魯的太平洋鄰國萬那杜，9月成了第一個加入化石燃料不擴散條約的國家。

化石燃料不擴散條約倡議主席柏曼（Tzeporah Berman）說：「萬那杜與吐瓦魯是率先呼籲成立新條約的兩個國家，以與巴黎協定（Paris Agreement）配合實施，根據全球碳預算協調石油、天然氣與煤炭的產量。」（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111109