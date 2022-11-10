APEC經濟領袖會議 將探討當前全球經濟挑戰

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（中央社記者呂欣憓曼谷10日專電）APEC經濟領袖會議即將登場，這是COVID-19疫情爆發以來首場實體會議， 各會員體的領袖將討論如何讓亞太區域度過當前的全球經濟挑戰，以及如何讓經濟從COVID-19疫情中恢復。

亞太經濟合作會議經濟領袖週（APEC Economic Leaders’ Week）將在14日到19日登場，今年主辦國泰國將主題訂為開放、連結和平衡（Open, Connect, Balance）。

泰國外交部昨天晚間發布新聞稿指出，APEC經濟領袖週的活動將從15和16日的資深官員會議開始，APEC各會員體的資深官員將總結今年一整年的重要工作成果，包括起草經濟領袖會議的文件，並準備17日的APEC部長級會議，以及18和19日的經濟領袖會議（APEC Economic Leaders’ Meeting）。

泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-o-cha）將會主持APEC經濟領袖會議，各會員體的領袖將討論如何讓亞太區域度過當前的全球經濟挑戰，如何讓經濟從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情中恢復，朝向一個更永續且包容的方向前進；國際貨幣基金組織（IMF）總裁也將與會，分享對全球經濟前景的看法。

APEC各會員體的領袖還將和來自APEC企業諮詢委員會 （APEC Business Advisory Council）的工商界人士會面，泰國今年邀柬埔寨總理洪森（Hun Sen）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman） 及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與會，討論如何促進永續貿易以及投資。

泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）以及皇后蘇堤達（Queen Suthida Bajrasudhabimalalakshana）將會和所有前來參加會議的領袖代表會晤。（編輯：馮昭）1111110