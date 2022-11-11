日本法務大臣失言遭撤換 傳由齋藤健接任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京11日綜合外電報導）日本法務大臣葉梨康弘因為失言遭到撤換，根據日本媒體報導，擬定將由前農林水產大臣齋藤健接任法務大臣。

日本經濟新聞報導，根據自民黨消息人士，日本首相岸田文雄屬意由63歲、前首相安倍晉三時期擔任農林水產大臣的齋藤健接任法務大臣。

岸田文雄為了撤換失言的葉梨康弘，延後出發前往柬埔寨出席東南亞國家協會（ASEAN）峰會。朝日新聞報導，政府相關人士指出，岸田原本預定今天下午前往柬埔寨，現在改為明天出發。

日本放送協會（NHK）報導，葉梨康弘11月9日晚間出席活動致詞談到法務大臣這個職位時，他說這是只有「在簽准死刑執行時才會變成白天頭條新聞」的不起眼職位。

據悉這並非葉梨康弘第一次形容法務大臣是不起眼的職位，他過去參加同黨議員募資餐會以及在選區的聚會場合也有過類似發言。

葉梨康弘在11月9日外務省副大臣武井俊輔主辦的活動上還說，「外務省和法務省都與選票和金錢無緣，當上外務副大臣也賺不到錢，法務大臣也一樣」。

他更表示，因為「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）問題纏身，必須要努力解決，「我也因此在電視上露了幾次臉」。（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111111