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烏軍收復赫松後 俄宣布地區首府移往格尼奇斯克

2022/11/13 06:31（11/13 07:17 更新）
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）俄羅斯軍隊撤離烏克蘭南部的赫松市（Kherson）後，俄國當局宣布烏國東南部的另個港口城鎮格尼奇斯克（Henichesk）是赫松地區的新「臨時首府」，主要行政機構皆已遷往該處。

英國廣播公司（BBC）報導，格尼奇斯克是亞速海（sea of Azov）港口城鎮，位置很接近俄羅斯於2014年佔領的克里米亞（Crimea），距離赫松市很遠，面積也較赫松市更小。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）稱，莫斯科當局已從第聶伯河（Dnipro River）西岸（即赫松市及周邊地區）撤離所有地區辦事處以及「雕像和歷史文物」。截至目前，已有超過11萬5000人從該地區撤離。

英國「衛報」（The Guardian）也引述莫斯科當局在赫松州扶植的官員佛明（Alexander Fomin）說法稱，「所有行政機關都已移往格尼奇斯克」。（譯者：施施）1111113

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