戰火下留守烏克蘭 美國傳教士樂見俄軍撤出赫松

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（中央社赫松13日綜合外電報導）俄烏開戰8個多月來，美國傳教士竭盡全力避開在烏克蘭南部城市赫松（Kherson）巡邏的俄羅斯士兵和警察，留在他們居住的偏遠地區，並在他們認為會被發現之際躲藏起來。

來自北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）的46歲傳教士洪斯克（William Hunsucker）今天回憶說：「我們在城市的邊緣。這裡沒有多少俄羅斯人。」洪斯克和妻兒在赫松市的主要廣場觀看欣喜若狂的烏克蘭人慶祝俄軍撤出第聶伯河（Dnipro River）西岸地區。

他的妻子、46歲的費里斯（Phyllis）說，對他們一家來說，俄烏衝突期間，最糟糕的日子是在俄羅斯將烏軍逐出赫松並占領這個自2月展開全面入侵以來唯一占領的烏克蘭州級首府時，雙方爆發激烈衝突。

她說：「最可怕的是他們在最初幾天激烈交戰時。我們有個地窖，也有電可用，所以就在那躲了幾天。」

洪斯克一家2013年搬到赫松市，與一個烏克蘭教會組織合作，幫助當地孤兒院。

他們在俄羅斯住過7年，能說一口流利的俄語，然而在俄羅斯政府指控費里斯是外國代理人，洪斯克一家在2008年被迫搬回美國。

俄軍占領赫松後，他們曾考慮要加入撤離行列，但後來決定不這麼做，因為這麼做必須通過俄羅斯檢查哨，他們的身分可能曝光，俄軍也可能會發現他們一家曾被驅逐出俄羅斯。

洪斯克說：「我們不能冒險。」他認為俄羅斯聯邦安全局（FSB）手中仍有他們一家的檔案資料。

這對夫婦說，當俄軍控制赫松時，另外兩名同樣住在這座城市的美國人，其中一人就被俄軍發現並關押了40天。

洪斯克的15歲女兒說，她很高興俄國撤軍了。「我希望能見到朋友們，我所有朋友都撤離了。」

洪斯克說，他們一家打算留在赫松，「我們的家在這裡」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111114