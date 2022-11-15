維吉尼亞大學槍擊案3美式足球員遇害 前隊員涉殺人

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（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國維吉尼亞大學學生遭到槍擊，3名現役美式足球校隊隊員遇害，一名同校前隊員今天被捕，並以謀殺罪起訴。

法新社報導，警長龍戈（Timothy Longo）在記者會上表示，22歲的維吉尼亞大學（University of Virginia）學生瓊斯（Christopher Darnell Jones Jr）涉嫌在13日晚間犯案。他已被逮捕，並面臨謀殺罪名指控。

亨利科郡（Henrico County）警方表示，瓊斯今天上午在距離維吉尼亞大學沙洛茲維爾（Charlottesville）校區東南方120公里處的里契蒙（Richmond）郊區束手就擒。

維吉尼亞大學校長萊恩（Jim Ryan）表示，這起槍擊事件發生在一輛巴士上，當時學生正結束校外教學返校。萊恩表示，3名死者都是美式足球校隊隊員。另外還有2名學生受傷，其中一人情況危急。

萊恩說：「這是我們維吉尼亞大學令人悲傷、震驚和悲痛的一天。我為罹難者和他們的家屬感到心碎。」

維吉尼亞大學沙洛茲維爾校區遭封鎖數小時，以搜索瓊斯的下落。瓊斯是前校隊隊員，在維吉尼亞大學騎士隊（Cavaliers）2018年名冊中被列為一年級的跑衛。

龍戈表示，瓊斯曾因為被通報持有槍支，而引起學校「威脅評估」小組的注意，但未被起出任何武器。

3名遇害校隊隊員分別是外接員戴維斯（Lavel Davis Jr）和錢德勒（Devin Chandler），以及線衛裴利（D'Sean Perry）。

「華盛頓郵報」報導，瓊斯13日和其他約25名學生一同前往華盛頓參加校外教學。一行人返回校園途中，瓊斯在晚上約10時30分開槍犯案，動機仍不明。

白宮已向罹難者家屬表達哀悼之意，並呼籲國會通過加強槍枝管制法。

白宮說：「美國各地有太多家庭承受著槍支暴力的沈重負擔。我們需要頒布攻擊性武器禁令，讓戰爭武器遠離美國街頭。」

愛達荷大學附近14日發生另一起槍枝暴力事件，造成4人死亡。（譯者：劉淑琴/核稿：戴雅真）1111115