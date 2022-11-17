印度接任G20輪值主席 聚焦困局中帶來希望

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（中央社記者林行健新德里17日專電）20國集團（G20）印尼峇里島峰會昨天落幕，印度自印尼手中接任輪值主席國，總理莫迪表示將以包容性、雄心、果斷及行動力，在艱難時局中為世界帶來希望。

在G20峰會16日的閉幕典禮上，莫迪（Narendra Modi）自印尼總統佐科威（Joko Widodo）手中接過象徵輪值主席國職權的木槌，擔任扮演會員國接著劑、凝聚共識的角色。

印度任期是從今年12月1日到明年11月30日，這段期間將主辦大約200場涉及各領域及議題的會議，下一次G20峰會暫訂2023年9月9日至10日在新德里舉行。

根據印度總理府提供的資料，莫迪在閉幕致詞中說，印度在地緣政治緊張、經濟放緩、糧食與能源價格高漲，以及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響揮之不去的情況下，接任G20輪值主席國，重心將是為世界帶來「希望」。

莫迪強調，印度作為輪值主席國，將發揮「包容性、雄心、果斷性及行動力」，確保G20能透過新想法與集體行動，扮演全球主要行動者的角色。

他說，占有天然資源的思維，不但造成世界紛爭，還導致環境惡化，因此印度將提倡天然資源「託管」概念，鼓吹改變生活方式以拯救環境。

莫迪說，印度主持下的20國集團，將加強女性對全球發展的參與、提倡世界和平與和諧。

印度外交部上週宣布新的G20標語：一個地球、一個家庭、一個未來，並設計出以蓮花為主題的標誌，象徵艱難時局中的希望。

20國集團會員國的國內生產毛額（GDP）占全球80%、占全球貿易75%，人口占全球60%，會員國有阿根廷、澳洲、巴西、加拿大、中國、法國、德國、印度、印尼、義大利、日本、南韓、墨西哥、俄羅斯、沙烏地阿拉伯、南非、土耳其、英國、美國與歐洲聯盟（EU），西班牙則是固定來賓國。

觀察人士認為，印度本身因邊界衝突與中國關係不佳，且在烏克蘭戰火持續的陰影下，如何在特定議題上凝聚各陣營之間的共識，進而促成合作，將是一大挑戰。（編輯：郭中翰）1111117