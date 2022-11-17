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G20峰會 莫迪習近平握手但無雙邊會議

2022/11/17 12:31（11/17 12:56 更新）
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（中央社記者林行健新德里17日專電）20國集團（G20）峰會落幕，印度總理莫迪與中國國家主席習近平雖在歡迎晚宴上短暫握手寒喧，但外界關注的「莫習會」沒有發生。觀察人士認為，這更多是務實考量，而非反映印中關係破冰。

第17屆G20峰會15日至16日在峇里島舉行，莫迪（Narendra Modi）與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、新加坡總理李顯龍、義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）及英國首相蘇納克（Rishi Sunak）等領袖舉行了雙邊會議。

根據印度總理府的資料，莫迪與這些領袖討論了雙邊關係現況與前景、區域與全球局勢，包括印度太平洋區域的穩定與和平、氣候變遷，以及印度接任G20輪值主席國等事宜。

莫迪與美國總統拜登（Joe Biden）未舉行雙邊會議，但兩人在場邊進行簡短的一對一談話。印度外交部表示，兩人談論烏克蘭局勢及印美戰略夥伴關係的深化。

美國國務院印地語發言人塔拉（Zed Tarar）在峇里島接受印度媒體訪問時說，美印兩國在全球事務上有共識，拜登與莫迪的友誼也顯而易見，雖然兩國在一些議題上的見解不同，但不影響整體關係。

莫迪與習近平同樣沒有舉行雙邊會議，僅被拍到在歡迎晚宴上短暫握手交談。這是兩人自2020年6月邊界衝突以來的首次公開互動，氣氛較上次見面熱絡了一些。

莫迪與習近平今年9月曾在烏茲別克舉行的上海合作組織高峰會上碰面，但外界觀察，兩人即使在拍攝大合照時比肩而站，眼神卻無交集。

過去兩天，莫迪在推特上分享了多張與各國領袖互動的照片，唯獨不見與習近平寒喧的照片。印度觀察人士普遍認為，兩國關係似未破冰，印度接棒成為G20輪值主席國，許多事務上需要中國參與，莫迪與習近平握手可能更多是為了務實考量。

2020年6月印中兩國士兵在拉達克地區（Ladakh）爆發流血邊界衝突，雙邊關係自此陷入低谷。印度外交部多次表示，只要邊界爭議未解決，印中雙邊關係就無法正常化。

最近，印度陸軍司令潘德（Manoj Pande）曾形容拉達克的局勢「穩定但仍變化莫測」。（編輯：馮昭）1111117

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