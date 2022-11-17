義總理梅洛尼G20場邊會習近平 盼加深貿易關係

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（中央社印尼峇里島16日綜合外電報導）義大利總理梅洛尼趁印尼峇里島「20國集團」（G20）峰會之便，與中國國家主席習近平舉行場邊會談，表明義大利希望加強兩國貿易關係，尋求提高對中國的出口。

歐洲各國政府日益擔心對中國的依賴程度，正重新檢視與中國維持關鍵商業關係的風險。但德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本月初仍前往北京，強調兩國密切的經濟關係。

彭博（Bloomberg）報導，根據義大利政府聲明，梅洛尼（Giorgia Meloni）與習近平談到如何重振歐洲聯盟（EU）與中國的關係，以及如何恢復彼此在全球重大挑戰上的合作，包括俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，還有避免衝突升高的必要性。

梅洛尼接受習近平的邀請，將訪問中國。

中國昨天在G20峰會期間簽署了公報，內容提到「絕大多數成員國強烈譴責發生在烏克蘭的戰爭」。

習近平釋出訊號，表明在俄羅斯入侵烏克蘭近9個月後，他已跨出最重要的一步，與莫斯科當局保持距離，讓中義兩國在這個基礎上維持友好關係。

習近平在峇里島與全球領袖舉行了數場友好會談，包括首度與美國總統拜登面對面會晤，他在會中強調他反對在烏克蘭動用核武，既畫出中國的紅線，又不完全拋棄俄羅斯。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1111117