印尼通訊與訊息部長：歡迎台灣科技公司投資印尼

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印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）接受中央社訪問時說，台灣與印尼都是APEC成員，因此在經濟貿易上能一起合作。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日

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（中央社記者李宗憲峇里島16日專電）印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特今天接受中央社訪問表示，歡迎台灣的科技公司到印尼投資，他知道台灣有高科技設施，也是金融中心，邀請台灣與印尼合作。

疫後首次實體舉行的APEC年會將在本週登場，印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）今天在20國集團（G20）媒體中心接受中央社訪問時表示，台灣與印尼都是亞太經濟合作會議（APEC）成員，因此在經濟及商業上有很多合作機會。

費扎亞說：「印尼是APEC成員，我知道台灣也是，因此雙方在經濟貿易上能一起合作。」

他也提到，有很多印尼學生在台灣念書，這是人與人之間的交流，「這對雙方相當有利」。

教育部今年在「印尼台灣高等教育展」曾指出，去年有超過1萬7000位印尼學生到台灣讀書，教育部對印尼學生頒發獎學金，並提供華語助學獎學金，讓他們在台灣學習中文，了解台灣文化，促進台灣與印尼的學術與文化交流。

此外，印尼通訊與訊息部長強尼．普雷特（Johnny G Plate）今天接受中央社訪問時表示，歡迎所有國家的科技公司到印尼投資，其中包括台灣在內。

他說：「我知道台灣有高科技設施，也是一個金融中心。我邀請你們一起合作，希望能增進印尼與台灣的貿易合作及投資。」

強尼昨天在接受印尼媒體聯訪時，也曾針對中央社問及台灣與印尼是否有更多合作機會時表示，雙方早在許多方面有所合作。他說：「兩國在商業上合作得非常好，無論任何時候，我們都要增進改善合作和投資。」（編輯：周永捷）1111116