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G20峇里島峰會
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G20峇里島峰會1/68
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佐科威將G20輪值主席國席位交給莫迪

2022/11/16 16:10（11/16 16:21 更新）
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印尼總統佐科威將G20輪值主席國的席位移交給印度總理莫迪時，G20媒體中心響起如雷掌聲。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
印尼總統佐科威將G20輪值主席國的席位移交給印度總理莫迪時，G20媒體中心響起如雷掌聲。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
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（中央社記者李宗憲峇里島16日專電）20國集團（G20）峰會今天將閉幕，印尼總統佐科威（Joko Widodo）將G20輪值主席國的職位移交給印度總理莫迪（Narendra Modi）。

今天上午，各國元首在峇里島的登巴薩烏拉賴森林公園參觀，隨後討論數位化轉型等問題，峰會今天下午落幕，佐科威隨後將召開記者會。

佐科威移交莫迪的任務是「保障及實現全球經濟復甦」，他說：「我要祝賀印度，她將繼續領導G20主席國的工作。」

當佐科威一把錘子象徵性地移交給莫迪時，G20媒體中心響起掌聲及歡呼聲。

今年G20領袖會議聚焦烏俄戰爭及安全議題。印尼媒體CNN Indonesia報導稱，G20宣言將要求俄羅斯無條件從烏克蘭撤軍。（編輯：黃自強）1111116

印尼將G20輪值主席國的席位移交給印度，印尼總統佐科威與印度總理莫迪合照。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
印尼將G20輪值主席國的席位移交給印度，印尼總統佐科威與印度總理莫迪合照。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日
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