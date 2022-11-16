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蘇納克將晤習近平 英中近5年來首度領袖相會

2022/11/16 11:06
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（中央社印尼努沙杜阿15日綜合外電報導）英國首相辦公室表示，新首相蘇納克（Rishi Sunak）今天將在20國集團（G20）峰會場邊會晤中國國家主席習近平，這會是近5年來英中兩國領袖首度相會。

法新社報導，唐寧街透過聲明表示，蘇納克將敦促倫敦與北京之間建立「坦誠且具建設性的關係」。

聲明還說，「中國構成的挑戰是系統性且長期性的」，並提到北京當局「專制領導階層重塑國際秩序的意圖」。

然而聲明指出，這次G20峰會討論的主要議題，包括全球經濟及糧食與能源安全等，「要是沒有全球所有主要經濟體的協調行動，包括中國」，這些問題將無法獲得解決。

習近平在印尼峇里島（Bali）舉行的G20峰會成了眾所矚目的焦點，這是他自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來第2次出訪海外。

各國領袖紛紛排隊要與習近平舉行會談，包括美國總統拜登。拜登在峰會展開前與習近平進行約3個小時的會談，討論如何為這兩個超級大國的競爭降溫。

蘇納克表示，他將鼓勵中國「負責任地」運用自己地位，並特別提及香港和新疆，「強調英國對捍衛人權的重視」。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1111116

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