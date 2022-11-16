長條竹葉掛滿街道兩旁 峇里島傳統裝飾迎G20

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20國集團（G20）峰會期間，印尼峇里島政府以掛有G20旗幟的傳統竹篙（Penjor）裝飾街道。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日

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（中央社記者李宗憲峇里島16日專電）印尼峇里島街道兩旁高掛由竹子和葉子組成的裝飾，這是峇里島政府為20國集團（G20）峰會安排的巧思。當地政府在G20代表團途經的道路、會場及住宿周圍裝上印度教傳統裝飾竹篙，一眼望去相當壯觀。

由竹子、椰子葉、香蕉葉製成的竹篙（Penjor），通常是為了慶祝當地傳統節日，以表達對上天的感恩。像島上的重要節日加隆安節（Galungan）舉辦時，峇里島上隨處能見到竹篙裝飾。這次為G20而裝設的竹篙，上面則還放有G20字樣的旗幟。

印尼政府指出，在G20領袖會議期間，包括高速公路、G20主會場等地，約有2500個高10公尺的竹篙裝飾峇里島街道，以歡迎G20峰會的各國代表。

市區道路一整排竹篙，讓峇里島的市容更加美麗。當地居民表示，放上竹篙是為了歡迎各國元首到來，也是一種對神的感恩。

峇里島飯店員工阿迪（Adi Purnma）對中央社說：「通常在舉辦慶典時，我們的街道就會有竹篙，代表開心、快樂之情。」

有「眾神之島」之稱的印尼峇里島舉辦G20領袖會議，來自世界各國的領袖齊聚一堂，加上國際媒體及旅客，讓峇里島這幾天非常熱鬧。（編輯：馮昭）1111116

20國集團（G20）峰會期間，印尼峇里島街道兩旁隨處可見印度教傳統裝飾竹篙（Penjor）。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日

20國集團（G20）領袖會議在峇里島舉行。印尼政府指出，約有2500個高10公尺的竹篙（Penjor）裝飾在峇里島街道。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月16日