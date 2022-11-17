印尼審慎維安防疫 G20順利落幕

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20國集團（G20）會議15日至16日在印尼峇里島舉辦，來自各國的代表及媒體齊聚會場。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月17日

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（中央社記者李宗憲峇里島17日專電）由於俄烏戰爭、中美緊張，今年20國集團（G20）峰會關注安全議題甚於經濟，雖然印尼總統佐科威想把主軸拉回經濟討論的努力未果，但峰會順利落幕，為印尼留下正面形象。

本該聚焦在經濟議題上的G20峰會今年氣氛特殊，俄烏戰爭與拜習會搶奪了峰會焦點，加上峰會第二天，波蘭疑似遭俄羅斯飛彈攻擊釀2人死亡，G7在峇里島緊急召開會議，增添G20峰會緊張氛圍。

G20主席國印尼在峰會前後一再強調，G20成立初衷是為了討論經濟政策，峰會應聚焦經濟而非政治、安全議題。但從美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平會面、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）視訊談話到各國元首會後記者會，今年G20峰會關注焦點仍是安全問題。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）在昨天G20峰會閉幕後透露，各國元首花了很多時間討論俄烏戰爭且各方有所爭論，直至很晚才達成「戰爭只會使全球經濟面臨危機」的共識。

除了討論俄烏戰爭，各國也積極在峰會期間舉辦雙邊會晤，討論議題仍是政治軍事，拜登聚焦台灣議題及台海安全，土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）與拜登會談則討論向美方購買F-16戰機的相關問題。

11月15日至16日舉辦的G20領袖峰會可謂疫情後規模最大的國際會議，各國領袖、官方代表團及媒體聚集在峇里島，考驗印尼當局的維安及疫情管控能力，特別是印尼這幾天確診數增加，疫情有升溫趨勢，面對大批國際人士到訪，當局也相當謹慎。

像是記者進入G20會場前，必須先進行病毒快篩，若需進入各國領導人會出席的場合則需要到固定地點進行PCR檢測，若確診就必須到飯店隔離。但這也是唯一能嗅到疫情之處，因為無論是各國領袖、官員以及大部分媒體記者幾乎都沒有戴上口罩，宛如宣告COVID-19疫情已經走入尾聲。

G20領袖峰會劃下句點，印尼順利讓各國元首齊聚峇里島，過程未發生維安問題，加上促成包括拜習會在內等多場雙邊會議，總體而言已成功舉辦了G20，印尼學者認為，這背後隱藏的是佐科威的野心。

印尼國際關係學者尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）告訴中央社，佐科威一直希望把G20主軸拉回經濟議題，最大原因就是希望在他任期內印尼經濟持續蓬勃，讓他得以留下「政治遺產」。

另一位學者慕白（Safril Mubah）則說，佐科威最希望俄烏總統能出席G20峰會並同意停戰，雖然沒有發生，但至少G20峰會成功舉辦，已經讓印尼留下美好形象。（編輯：林憬屏）1111117

20國集團（G20）峰會15日至16日在印尼峇里島舉行，印尼總統佐科威在G20峰會中發表談話。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月17日

20國集團會議（G20）15日至16日在印尼峇里島舉辦，來自各國的代表及媒體齊聚會場。中央社記者李宗憲峇里島攝 111年11月17日