歐美消費緊縮 越南數百企業裁員停工衝擊62萬人

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歐美國家消費緊縮衝擊越南製造業的生產經營。統計顯示，越南有400多家企業因為訂單減少而裁員或縮短工時，受影響員工超過62萬人，行業類別包括紡織、皮鞋、食品、電子等。圖為越南的鞋廠工人。中央社記者陳家倫越南永福省攝 111年11月8日

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（中央社記者陳家倫河內18日專電）歐美消費緊縮，越南數百家企業因訂單減少而裁員或縮短工時，受影響人數達62萬4786名，其中有3萬多人丟飯碗，行業類別集中在木材加工、紡織、皮鞋、食品、電子等。

一般而言，年底是越南製造業的生產、經營旺季，然而由於歐美市場通貨膨脹，需求不振、庫存積壓，使得越南的製造業景氣面臨寒冬。

官媒越南通訊社（VNA）報導，近一個月來，越南有400多家企業因為訂單短缺不得不裁員、停工。

以胡志明市來說，位在平新區專門生產皮鞋外銷的外資企業億雄責任有限公司通知近1200名員工自12月1日起必須離職；位在古芝縣的越南Samho責任有限公司也預計將裁員1400人、占8733總員工數的16%。

越南勞動總聯團（VGCL）勞資關係司司長陳氏清河（Tran Thi Thanh Ha）表示，根據越南勞動總聯團的調查，共441家企業（其中外資企業331家，占逾75%）、62萬4786名員工受衝擊。

調查顯示，受衝擊的企業分布在全越南25個省市，行業類別包括木材加工、紡織、皮鞋，另有電子、食品、服務和旅遊。主要以越南南部地區為主，企業家數占受影響企業總數的68%，員工人數占受影響員工總數的88%以上。

越南勞動總聯團統計，有56萬2400名工時減少、占受影響員工總數的90%；另有3萬1370名員工遭解除勞動合約、占5.02%；3萬1012名員工放無薪假與臨時中止勞動合約或帶薪休假、占4.98%。

此外，有近9萬名員工遭企業拖欠繳納社會保險、醫療保險和失業保險費，金額超過2兆越南盾（約新台幣25億元）。近2000名員工被欠薪，金額約700億越南盾。

越南勞動總聯團常務副主席陳清海（Tran Thanh Hai）表示，近期許多企業訂單減少，這是企業不可抗力的窘境。很多企業都在努力，在沒有訂單的情況下盡力為員工安排工作。

他說：「不少企業提前讓員工休2023年的假來留人。但是，一些新成立的企業因為能力有限，只好通知新簽約員工離職。」（編輯：周永捷）1111118