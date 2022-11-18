土耳其購義法防空系統卡關 艾爾段：梅洛尼會幫忙

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡18日專電）土耳其有意購買義大利/法國合資公司研製的防空系統，卻遲遲未見具體進展。土耳其總統艾爾段表示，義大利總理梅洛尼已表達解決相關議題的意願。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）日前赴印尼參加20國集團（G20）峰會。土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段昨天於峇里島對土耳其記者表示，他在峰會期間與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）舉行場邊會晤時，梅洛尼表達解決相關議題的意願。

艾爾段引述梅洛尼的話指出：「還有若干技術性問題，我們來解決它們，並在短時間內處理法國、義大利及土耳其的Samp-T問題。」

Samp-T防空飛彈系統為義大利/法國製造商「歐洲防空飛彈公司」（Eurosam）旗下計畫。

報導指出，艾爾段2018年1月訪問法國期間，土耳其國防企業Aselsan及洛克桑（Roketsan）就長程防空飛彈防禦計畫簽署為期18個月的協議。然而，根據土耳其國防官員稍早的聲明，協議進程因法國政治立場停滯不前。

土耳其、義大利及法國的飛彈計畫目的在抵禦匿蹤戰機、無人機及飛彈的威脅。這項計畫除了創造土耳其、義大利和法國長期合作的前景外，外界預期還能支持土國本土飛彈開發計畫。

歐洲防空飛彈公司由歐洲MBDA飛彈系統公司及法國泰雷斯集團（Thales）組成。MBDA是歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）、義大利李奧納多公司（Leonardo）及英國航太公司（BAE）的合資企業。而泰雷斯集團的主要股東是法國政府及幻象戰機製造商達梭（Dassault Aviation）。

過去幾年來，法、土這兩個北大西洋公約組織（NATO）盟國已為利比亞內戰、土耳其宣稱擁有地中海東部的能源蘊藏而時有齟齬。

土耳其向俄羅斯採購S-400防空飛彈系統引發爭議，但土國長期堅稱是美國不肯賣愛國者飛彈在先，才轉向俄國。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2019年毫不留情面表示：「告訴各位，他們（土耳其）當時在跟歐洲談Samp-T防空飛彈系統，我們也同意對他們出售Samp-T。所以，此一決定不能用美國於幾年前不賣愛國者來解釋。那是他們自己的決定…。」

法國歷史教師隔年在課堂上秀出諷刺先知穆罕默德漫畫後被斬首，馬克宏對此事的回應遭艾爾段譏諷「該去看醫生」。法國外交部隨後召回駐土耳其大使，使雙邊關係更形雪上加霜。

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馬克宏今年8月訪問北非國家阿爾及利亞時，指稱某些「網絡」在土耳其、俄羅斯和中國影響下，將法國呈現為「敵人」的一番言論，也引發土耳其批評「令人難以接受」。

有分析指出，鬥性十足與意志堅定的馬克宏與艾爾段兩人，都想透過叫陣獲取政治紅利。戳馬克宏有助艾爾段凝聚熱衷宗教、訴求對付外國威脅的民族主義政治基本盤；抨擊艾爾段對馬克宏來說，則有利地緣競爭及拉抬國內人氣。（編輯：陳惠珍）1111118