印度流浪牛逛醫院 值班人員遭懲處[影]

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（中央社記者林行健新德里20日專電）牛在印度具神聖地位是眾所週知的事實，牛群逛大街的景象也是司空見慣，但最近有一頭牛竟逛進了醫院，事件曝光後，值班警衛及醫護人員已受到懲處。

印度媒體工作者19日在推特發文稱，一頭牛進入了馬德雅省（Madhya Pradesh）拉吉格爾縣（Rajgarh）一間醫院的加護病房，並附上一段31秒鐘的影片。

根據影片，一頭黑色的牛出現在加護病房，似在醫療廢棄物放置桶內覓食，這頭牛後來步向醫院走廊時，被一名陪伴病患的男子驅離。

「今日印度」（India Today）電視台引述醫院主管報導，院方已將一名大門警衛和3名值班人員停職處分。

今年9月，同一省的拉特拉姆市（Ratlam）也發生類似事件，一條流浪狗被發現睡在醫院病床上，引發民眾對當地醫療環境的關切。院方解釋說，當時有一名病患病危，全部醫療人員跑去支援，導致出現門禁漏洞。

由於印度教3主神之一的濕婆（Shiva），座騎是一頭名為南迪（Nandi）的公牛，因此印度教信徒對牛相當崇敬，信徒不吃牛肉，會在宗教儀式上敬牛，許多民眾也會在街頭餵食流浪牛。

根據印度媒體報導，在部分流浪牛較多的地區，許多醫院或市集除了警衛之外，還聘有專人驅牛。（編輯：韋樞）1111120