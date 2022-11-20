烏克蘭強調供電狀態可控制 重申俄國撤軍才會談判

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔20日綜合外電報導）烏克蘭當局表示，儘管俄羅斯發動一連串攻擊，但烏國電力供應狀態仍在控制下。烏國官員則重申，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國得先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。

●俄國攻擊癱瘓電力設施 烏克蘭：供電仍在控制中

烏克蘭能源部19日表示，儘管俄羅斯對烏國發電基礎設施發動一連串攻擊，但烏國電力供應狀態仍在控制下，因此沒有必要恐慌。此外，烏克蘭最大的私人能源公司DTEK負責人表示，民眾沒有離開烏國的必要。

路透社報導，俄羅斯飛彈攻擊已使烏克蘭近半能源系統陷入癱瘓，烏國當局表示，首都的供電完全關閉是有可能的。

烏克蘭能源部在聲明中說：「針對社群媒體和網路媒體傳播那些令人恐慌的言論，我們要予以否認。我們要向你們保證，能源供應的情勢雖面臨困難，但都在控制之中。」

●美施壓和談 烏稱俄沒來接洽：不撤軍也免談

據傳美國正向烏克蘭施壓，要求其對與俄羅斯的和平談判抱持開放態度，但烏克蘭高官19日表示，俄國尚未就和談問題正式聯繫基輔，俄國得先完全撤軍，烏克蘭才會與之談判。

法新社報導，烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）19日透過視訊，在加拿大的哈利法克斯國際安全論壇（Halifax International Security Forum, HFX）發表英文演說時表示：「我們沒有收到俄方任何關於…談判的正式申請。」

他說，談判若不以烏克蘭在其國際公認邊界範圍內的主權和領土完整為基礎，烏克蘭就不會接受談判。

●烏克蘭發動遠距離砲擊行動 傳俄軍60人喪命

基輔當局19日表示，烏克蘭本週的一場遠程砲擊行動造成約60名俄軍喪生；這是烏克蘭4天內第2度宣稱，在單一行動中對俄軍造成重大傷亡。

路透社報導，烏克蘭武裝部隊總參謀部在社群媒體臉書（Facebook）貼文說，烏軍18日對距離赫松（Kherson）40公里外的一處城鎮展開砲擊行動，讓俄軍遭遇重大折損。俄軍本月稍早撤離赫松市。

美國曾向烏克蘭提供先進火箭系統，最遠能擊中80公里外的目標。

●烏南札波羅熱核電廠又遭砲擊 俄烏互控對方開火

國際原子能總署（IAEA）今天表示，位於烏克蘭南部受到俄羅斯控制的歐洲最大核電廠札波羅熱核電廠遭到猛烈砲擊，並譴責這類攻擊恐釀重大核災。俄烏雙方相互指責對方開火。

國際原子能總署指出，札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠昨天晚間和今天共遭到十幾次砲擊。這座電廠從俄羅斯2月底入侵烏克蘭不久後，就一直受到俄軍控制。

國際原子能總署派駐電廠的團隊表示，從他們的窗戶可以見到一些爆炸，這座核電廠有一些建築、系統和設備受損。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在聲明中表示：「我們的團隊昨天和今天上午傳出的消息極度令人不安。這座重要核電廠的廠區發生爆炸，令人完全無法接受。」

●英相蘇納克首訪基輔 強調支持烏克蘭直到獲勝

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）19日首度訪問烏克蘭首都基輔，他宣布額外援助價值5000萬英鎊的防空系統，也矢言英國將站在基輔這一邊，「直到烏克蘭獲勝」。

法新社報導，蘇納克在與烏國總統澤倫斯基一起舉行的記者會上表示：「今天在這裡，我要說的是，英國將繼續與你們站在一起…直到烏克蘭贏得它需要也應得的和平與安全。」

根據唐寧街的聲明，蘇納克還宣布追加提供價值5000萬英鎊（約新台幣18億5000萬元）的防空系統。蘇納克說，最新援助方案包括「120門戰機用機槍、雷達和反無人機設備等」。

●烏克蘭官員：近日將協助赫松居民自願撤離

烏克蘭高階官員19日宣布，將很快開始疏散希望離開最近解放的南部城市赫松市及周邊地區的民眾，理由是俄羅斯軍隊造成了破壞。

路透社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，部分民眾表示希望撤離赫松以及西北方的尼古拉耶夫（Mykolaiv）周邊地區。

被問及預計何時開始撤離上述地區時，韋列舒克在尼古拉耶夫的記者會上說：「可能會在接下來的幾天內，政府已做好必要準備。」她還說，想要離開的人包括年長者和受到俄羅斯砲擊影響的人。（編輯：林治平）1111120