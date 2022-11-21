賀錦麗訪菲送利多 談民用核能合作及助基礎建設

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美國副總統賀錦麗（右2）20日晚間抵菲訪問。她是美國前總統川普2017年11月訪菲以來，赴菲律賓訪問的美方最高層級官員。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年11月21日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉21日專電）美國副總統賀錦麗抵菲訪問，今天將與總統小馬可仕會談。賀錦麗此行將提出多項合作，包括民用核能合作、支持菲律賓和印太基礎建設，以及擴大美國在菲律賓的軍事基地建設。

賀錦麗（Kamala Harris）昨晚抵達馬尼拉。她是美國前總統川普2017年11月訪菲以來，赴菲國訪問的美方最高層級官員。

不具名的美國高層行政官員昨晚在一場線上記者會表示，賀錦麗此行主要目的是「強化我們與菲律賓的雙邊關係，彰顯我們作為朋友、盟友和夥伴的悠久歷史」。

美方表示，美國保衛菲律賓的承諾「現在和一直以來」都堅若磐石，並致力加強美菲經濟和投資關係。

這名官員說，安全議題方面，賀錦麗將強調美方致力維護南海和印度太平洋地區基於國際規範的秩序。

他表示，賀錦麗將重申美菲共同防禦條約（MDT）下華府對馬尼拉的防禦承諾，以及美國對2016年南海仲裁的支持，「她訪問巴拉旺島（Palawan）時將闡述更多」。

海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決，反對中國的「九段線」主權聲索，指北京「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」。

這名官員說，賀錦麗訪菲的同時，「我們正在強化『加強國防合作協議』（EDCA）相關的安全合作」。

他表示，華府已為「加強國防合作協議」撥款逾8200萬美元（約新台幣25.51億元），未來將投入更多經費，總計將完成21項建設計畫，「為美菲建立長久的安全基礎建設，以促進長期（軍事）現代化，建立可靠的共同防禦態勢，維持人道主義援助和救災能力，並強化美菲同盟實力」。

馬尼拉與華府於2014年4月簽署「加強國防合作協議」，允許美方安排更多官兵輪駐菲律賓，共用菲國軍事基地，興建軍事設施。目前馬尼拉同意美國使用5個菲國軍事基地。

這名官員說，美方已提出希望增加幾個新軍事基地，以深化美菲合作。

美方目前不願透露他們希望增加使用哪幾個基地。但根據菲律賓參謀總長巴卡洛（Bartolome Vicente Bacarro），華府目前提出5個軍事基地，包括呂宋島北端卡加延省（Cagayan）2個地點，還有巴拉旺省、呂宋島中部三描禮士省（Zambales）和呂宋島東北部伊薩貝拉省（Isabela）各一個地點。

這名美國官員說，賀錦麗將提出多項合作方案，包括建立美菲雙邊能源政策對話及啟動民用核能合作協議談判。民用核能合作協議一旦生效，將為美國向菲律賓出口核設備和材料提供法律依據。

另外，美國貿易發展署（USTDA）將在美國駐菲大使館開設辦事處，協助美國企業和投資者投資菲國市場，支持菲律賓和印太地區的能源與基礎建設需求。

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美方表示，這個辦事處將與亞洲開發銀行（ADB）、美國開發金融機構、民間銀行和區域其他國家夥伴合作，找尋新的開發合作機會，確保資金投入並運用美國科技和專業知識於高品質的基礎建設方案，為菲律賓、美國和印太地區創造互惠。

美國還將支持在菲律賓建設鎳和鈷加工廠，這將使菲律賓精煉鎳和鈷產量每年增加2萬公噸。美方表示，這項方案將推動對清潔能源轉型技術至關重要的關鍵礦產永續發展。（編輯：高照芬）1111121