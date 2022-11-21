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科州同志夜店槍擊釀5死25傷 拜登：不能容忍仇恨

2022/11/21 11:39（11/21 11:48 更新）
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美國科羅拉多州夜店Club Q 19日晚間發生槍擊案造成5人死亡。（路透社）
美國科羅拉多州夜店Club Q 19日晚間發生槍擊案造成5人死亡。（路透社）
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）同志夜店Club Q昨晚發生槍擊案，造成至少5人喪生25人受傷，美國總統拜登表示，美國人「不能也不應容忍仇恨」。

警方表示，19日晚間一名槍手在科羅拉多泉市的一家LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）夜店內開槍，造成至少5人死亡，25人受傷。

當局今天表示，他們正在調查這次攻擊是否出於仇恨。

警方確認嫌犯是22歲的奧德瑞奇（Anderson Lee Aldrich），並說他使用的是一把「長步槍」。官員表示，槍擊事件發生後不久，奧德瑞奇就被警方拘押，目前因傷接受治療。

拜登說這起攻擊動機目前尚不清楚，但他強力抨擊了近年來針對LGBTQ圈內，特別是有色人種跨性別女性的暴力行為。

拜登在白宮聲明中指出：「本應是包容接受與慶祝的安全場所，絕不應變成恐怖和暴力的地方。但這種情況發生得太頻繁了。我們必須消弭這種對LGBTQI+族群暴力相向的不平等現象。」

這起槍擊事件讓人想起2016年同志夜店Pulse的血案，當時一名槍手在佛羅里達州奧蘭多市（Orlando）這家夜店殺害49人，之後遭警方擊斃。

世界各地LGBTQ圈內人和盟友正準備迎來今天的跨性別者紀念日，悼念遭反跨性別憎恨暴力的謀殺事件受害者之際，不料發生此一憾事。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111121

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