日本增防衛預算 財源擬來自削減歲出及全民埋單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京21日綜合外電報導）日本有關強化防衛能力的政府專家學者會議，今天在首相官邸召開第4次會議，向首相岸田文雄提出報告書草案。已知最重要的財源將以削減預算支出及全體國民共同負擔作為方向。

日本共同社報導，岸田說，會跟執政黨進行協調同時，站在政府立場進行檢討。

與會者表示，報告書草案中提到，作為提升防衛能力所需財源，一方面必須減少預算支出，另一方面必須由全體國民共同負擔。

至於備受關注的為強化嚇阻力，擁有「對敵基地攻擊能力」（反擊能力）也被寫入報告書草案中。

雖然會中也就法人稅增稅作為防衛預算財源之一進行討論，但預想可能將招致財界等人士反彈，所以最後有可能不會明文記載於報告書中。

另外，為了讓日本能在未來5年內部署充足飛彈數量，目前方向是可能會觸及採購外國製造的飛彈。

日本經濟新聞報導，根據專家學者會議的報告書草案，有關增加防衛經費金額的財源，「首先應優先檢討透過歲出改革籌措財源」。歲出改革不足部分，「將由國民全體負擔」，認為有必要在各項稅收方面由國民共同負擔。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111121