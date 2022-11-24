更多編輯台推薦新聞：
18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看
政治

18歲公民權修憲複決是什麼？投票規定、通過門檻與影響一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路
運動

影片／世足梅西最後一舞面臨挑戰 回顧阿根廷重返榮耀之路

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
歐洲議會挺台
新聞專題
歐洲議會挺台
首頁 / 國際

歐洲議會認定俄支持恐怖主義 網站即遭駭客攻擊

2022/11/24 08:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社史特拉斯堡23日綜合外電報導）歐洲議會議員今天通過決議認定俄羅斯為「支持恐怖主義國家」後不久，歐洲議會網站即遭到網路攻擊，親俄駭客宣稱是他們所為。

法新社報導，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）在推特（Twitter）上表示：「歐洲議會正遭受複雜的網路攻擊。一個親克里姆林宮的組織聲稱犯案。」

「我們的資訊科技（IT）專家正在反制並保護我們的系統。此事是在我們宣布俄羅斯為支持恐怖主義國家後發生。我的回應是：#榮耀歸烏克蘭（#SlavaUkraini）。」

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示，歐洲議會網站已成為「分散式阻斷服務」（DDoS）攻擊的目標，這種攻擊目的在將大量外部流量流入到網站伺服器，從而癱瘓網路。

另一名不具名的議會消息人士表示，這是針對歐洲議會的「近期史上最複雜」攻擊。

在歐盟議員以壓倒性多數投票認定俄羅斯因攻擊烏克蘭而成為「支持恐怖主義國家」後不久，歐洲議會網站就遭網攻。路透社報導，網站當機數小時。

歐洲海盜黨（European Pirate Party）歐洲議會議員佩克薩（Mikulas Peksa）表示：「有報導稱，親俄駭客組織Killnet已聲稱犯下這起攻擊。」

他說：「如果這些消息屬實，這等於是對歐洲民主的大規模攻擊，將需要採取進一步行動。」

Killnet過去曾聲稱對美國政府網站發動攻擊，並表示已對其他反對俄羅斯入侵烏克蘭的國家採取行動。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1111124

#歐洲議會
#Killnet
#俄羅斯
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀