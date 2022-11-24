美國同志夜店槍擊案 律師：酷兒犯嫌出身問題家庭

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（中央社洛杉磯23日綜合外電報導）美國科羅拉多州同志夜店19日深夜發生槍擊案釀5死，犯嫌的律師今天在首次出庭前表示，他們的當事人是第3性的「酷兒」，並稱他自幼父母離異、出身問題家庭。

法新社報導，科羅拉多州科羅拉多泉市（Colorado Springs）同志夜店Club Q的顧客及員工，19日深夜遭人持槍攻擊，造成5人喪生、至少18人受傷。

22歲的犯嫌奧德瑞奇（Anderson Lee Aldrich）今天身穿橘色囚服，透過視訊現身法庭聽證會。

奧德瑞奇一直坐著，身旁有2名公設辯護人。公設辯護人在昨天遞交的法庭文件中表示，犯嫌確定為「非二元性別者」，因此文件中以「他們」（they/them）稱呼犯嫌。所謂「非二元性別者」即俗稱的「第3性」。

奧德瑞奇只有在確認姓名時、向他展示概述其權利影片時以及法官安科尼（Charlotte Ankeny）詢問時才開口說話。

目前奧德瑞奇還沒正式被起訴，但因涉嫌謀殺而被拘押，不得交保。根據科羅拉多州司法制度，預期他在未來10天內都不會被正式起訴。

隨法庭紀錄曝光，奧德瑞奇混亂的家庭背景也浮出水面。

據美國媒體報導，奧德瑞奇出生時被取名為尼可拉斯．布林克（Nicholas Brink），2歲時父母分居，他在青少年時期合法改姓為奧德瑞奇。

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「紐約時報」（The New York Times）引用法庭紀錄指出，奧德瑞奇的父親布林克（Aaron Franklin Brink）曾在加州因毒品及駕駛違規數次被捕。

紐時也指出，奧德瑞奇的母親沃培爾（Laura Voepel）曾因在公共場所酗酒、持有管制藥物等原因，與加州執法部門發生衝突；據紐時看到的法庭紀錄，沃培爾2012年在德州放火燒了她所住精神病房的床位，而被判緩刑5年。（譯者：張茗喧/核稿：林治平）1111124