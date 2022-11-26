巴隆：幣圈放款商Genesis正遭阿拉巴馬州證監調查

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（中央社紐約25日綜合外電報導）美國巴隆周刊今天報導，美國阿拉巴馬州證券監管機關正在調查加密貨幣融資公司Genesis Global Capital。這是美國當局正對加密貨幣企業間關係進行廣泛調查的一環。

路透社報導，Genesis雖然不直接服務散戶投資人，但它支援如Gemini和Circle Internet Financial等加密貨幣企業提供的產品。後者是全球規模最大穩定幣之一美元穩定幣USDC的主要營運商。相關產品支付收益給把特定加密貨幣存放在平台的客戶。

巴隆周刊（Barron's）引述美國阿拉巴馬州證券委員會（Alabama Securities Commission）主任報導，調查工作將鎖定Genesis和這類散戶投資人的關係，以及它或其他業者是否涉及違反證券相關法律。

Genesis和阿拉巴馬州證券委員會皆未立即回覆路透社的置評要求。

加密貨幣交易所FTX倒閉後，Genesis受到外溢效應衝擊，因此以「不正常贖回要求」超出持有流動性為由暫停讓客戶贖回。

「紐約時報」本週稍早報導，Genesis已僱請投資銀行Moelis & Company提供重組諮詢，研究的重組選項包括可能聲請破產。

FTX破產後，數家加密貨幣公司持續被可能受到相關餘波影響的疑慮困擾。它們許多對FTX的曝險規模達到數以百萬計美元。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1111126