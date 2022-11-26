星總理李顯龍接班人 黃循財出任行動黨副秘書長

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（中央社記者侯姿瑩新加坡26日專電）新加坡執政黨人民行動黨今天公布新一屆中央委員會黨職名單，被視為星國下任總理人選的副總理兼財政部長黃循財出任新增設的副秘書長一職；黃循財未來可能的副手人選也出爐。

綜合星媒報導，人民行動黨新一屆中央委員會互選結果今天出爐，新加坡總理李顯龍繼續擔任行動黨秘書長；黃循財出任副秘書長，進一步確認做為李顯龍接班人的地位。

人民行動黨指出，為配合黨內領導層過渡的計畫，在2位助理秘書長之外，新增副秘書長職位。副秘書長將在秘書長不在時，代為履行秘書長職責。

值得注意的是，助理秘書長的部分，除了原任第二助理秘書長的教育部長陳振聲，還包括擔任國家發展部長的李智陞。

「8視界新聞網」引述專家分析，若人民行動黨在下屆國會大選獲勝，陳振聲、李智陞可能是未來黃循財內閣的副手。

另外，原本擔任行動黨第一助理秘書長的副總理王瑞杰接替退位的貿工部長顏金勇，成為黨主席。

分析指出，這次名單也確定以黃循財、陳振聲、李智陞及王瑞杰為核心的領導。

其餘人民行動黨黨職大多與前一屆一致，包括續任副主席的社會及家庭發展部長兼衛生部第二部長馬善高（Masagos Zulkifli），繼續擔任財政的內政部長尚穆根（K Shanmugam）、擔任助理財政的衛生部長王乙康。

原被視為下任星國總理人選的王瑞杰去年4月宣布，基於年齡及健康考量，不再擔任人民行動黨第4代領導團隊領軍人物後，黃循財在今年4月獲推舉，接替成為第4代團隊領導人，並於6月升任副總理並同時繼續擔任財政部長。

李顯龍先前表示，若行動黨贏得下屆大選，將由黃循財出任總理；至於交棒時程，仍須考量黨內選戰策略等因素。

新加坡下屆國會大選最遲將於2025年11月舉行。

依新加坡政治制度，總理須是國會議員且由國會多數黨領袖擔任。新加坡自1965年獨立建國以來，一直由人民行動黨執政，李顯龍是第3代團隊領導人。（編輯：陳惠珍）1111126