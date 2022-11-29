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東京都立大學驚傳割喉案 日本警方展開緝凶

2022/11/29 20:52（11/29 21:04 更新）
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日本媒體報導，位於東京都八王子市的東京都立大學29日下午傳出一名大學職員遭到割喉。（共同社）
日本媒體報導，位於東京都八王子市的東京都立大學29日下午傳出一名大學職員遭到割喉。（共同社）
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（中央社東京29日綜合外電報導）日本媒體報導，位於東京都八王子市的東京都立大學今天下午傳出一名大學職員遭到割喉，所幸送醫後沒有大礙。日本警視廳正在追緝逃跑的男性凶嫌。

朝日新聞報導，根據警視廳，遭到攻擊的是東京都立大學63歲社會學者宮台真司。他遭到不明男子持利刃劃傷頸部，但沒有生命危險。警視廳正在追查犯下這起殺人未遂事件的凶嫌。

日本放送協會（NHK）報導，東京都立大學南大澤校區在當地時間下午4時20分有目擊者報案表示，校內「有男性遭到砍傷」。

警方趕到現場發現，有一名男性職員倒在校區人行道上，頸部正在流血，但他意識清楚，能與警方對話，他表示自己的「後腦勺遭人擊打」，對方持利刃劃傷他的頸部。

警方表示，根據目前掌握線索，凶嫌身高約180公分，犯案當時身穿深色外套和褲子，警視廳正全力追緝凶嫌。

事發後，東京都立大學緊急通知所有學生為了安全起見，暫時留在教室內等待。約1小時後，校方於傍晚6時左右告知學生，由於校內遭到不明人士闖入，呼籲放學後結伴行動，不要落單，並儘速返家。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1111129

#日本
#東京都立大學
#割喉
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